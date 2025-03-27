Vali Gül'den vatandaşlara izinsiz gösterilere katılmama çağrısı

Vali Gül, kentteki toplantı ve gösteri yürüyüş alanlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



İstanbul'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri için belirlenmiş 40 yasal alan bulunduğunu belirten Gül, şunları kaydetti:



"2911 sayılı kanun gereği, etkinliklerin en az 48 saat önceden bildirilmesi halinde izin verilmekte ve güvenlik tedbirleri alınmaktadır. Ancak bazı kişi ve gruplar, bu yasal alanları kullanmadan, gerekli başvuruları yapmadan etkinlik düzenlemekte ve vatandaşları da bu yasa dışı etkinliklere davet etmektedir. Bu tür etkinlikler kamu düzenini bozmakta, vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atmakta ve polisle vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmektedir. Vatandaşlarımızın, polisle karşı karşıya gelmemeleri, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve kamu düzeninin korunması adına yasal olmayan etkinliklere katılmamalarını önemle rica ederim."



Vali Gül, açıklamasında, Anayasa'nın 34. maddesi ve 2911 sayılı kanundan, "Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir." ifadesine de yer verdi.