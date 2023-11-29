Vali imzasını taklit ederek silah ruhsatı veren polise tutuklama

İstanbul'da para karşılığı sahte imza ile silah ruhsatı verildiği iddiasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü, silah ruhsatı verilen bazı kişilerin dosyalarını incelerken 10 kişiye ait dosyada İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın imzasında bir tuhaflık sezdi.



İmzaların diğer dosyadaki imzalara benzemediğini fark eden şube müdürü, söz konusu dosyalardaki imzayı Aktaş'a gösterdi. İmzaların kendisine ait olmadığını gören Aktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya bilgi verdi. Konuyla ilgili müfettiş görevlendirildi. Müfettişler tarafından yapılan ilk incelemede söz konusu 10 dosyayı hazırlayan kişinin aynı memur olduğu belirlendi.

Dosyalar üzerinde yapılan kriminal incelemede imzaların ve parafların sahte olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler çalışmalarını derinleştirerek dosyaları hazırlayan polis memuru, silah ruhsatı alan 10 kişi ve polis memuru ile ruhsat alacak kişileri tanıştıran av bayii sahibineyönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 tabanca, 12 şarjör, 8 bin 285 mermi ile sahte 10 silah taşıma ruhsatı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden polis memuru ile av bayii sahibi tutuklanırken 10 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

