Vali uyardı: Covid-19 vaka sayısı artıyor

28.05.2020 - 13:30
Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyulmaması nedeniyle kentte Kovid-19 vaka sayısının artmaya başladığını bildirdi.
Vali Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşları, corona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymaya davet etti.
Baruş, paylaşımında, "Kurallara uyulmaması nedeniyle, son günlerde ilimizdeki Covid-19 vaka sayısı artmaya başladı. Lütfen kurallara riayet edelim. Maskeni tak, sosyal mesafeye dikkat et" ifadelerini kullandı.
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