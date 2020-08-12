Vali yardımcısı, 20 milyonluk miras için annesini ve kardeşini öldürdü iddiası

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, erkek kardeşi ve annesini tabancayla vurarak öldürdü.



Vali Yardımcısı Polat’ın, Adana’da yaşayan ailesinin evine geldi.

Görüşmede, miraslık tarla davası öncesi konuşma tartışmaya dönüştü. Tartışmanın ardından Vali Yardımcısı Polat, annesini ve erkek kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

Anne İkbal ve kardeşi Altuğ Polat’ı öldürmesinin ardından olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

İddiaya göre, avukat kardeş Altuğ ve anne İkbal Polat arsa, ev ve bankada bulunan paralarla birlikte ortalama 20 milyon lira değerindeki mirasın paylaşılması için bir araya geldi.

''SEN BEKARSIN, MALLARI BENİM ÜZERİME YAPALIM''

Vali Yardımcısı Polat, daha önce kardeşi Altuğ'a, "Sen bekarsın, ben evliyim. Bu malları benim üzerime yapalım" dedi. Dün de bu konuları konuşmak üzere ailesinin evinde bulunan Tolga Polat, çıkan tartışma sonucu önce annesi İkbal Polat’ı ardından evden kaçmaya çalışan kardeşi Altuğ Polat’ı silahla vurdu.



Anne ve oğlunun babaları Şeref Polat hakkında ‘akli dengesinin yerinde olmadığına’ dair rapor aldıkları da öğrenildi.