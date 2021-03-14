Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da son bir yılda 33 sağlık çalışanı corona virüse yenildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yerlikaya, yayımladığı mesajında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde yatan hastaları ziyaret ettiğini belirterek, sağlıkla alınan bir nefesin ve Covid-19 önlemlerinin ne kadar önem taşıdığına bir kez daha şahit olduğunu ifade etti.



Sağlık çalışanlarının "hastalar iyileşsin, onlardan güzel bir haber bekleyen yakınlarının yüzü gülsün" diye insanüstü bir gayret gösterdiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:



"Kısa bir süre giydiğim bu kıyafetin içinde nefes almakta bile zorlandım. Oysa sağlık ordumuz bu kıyafetlerin içinde yüksek risk altında saatlerce çalışıyor, hayat kurtarıyor, bizlerin sağlığı için büyük fedakarlıklara katlanıyorlar. Hayatımıza anlam katan birçok şeyin kıymetini, ancak yokluğunda anlıyoruz. En başta da sağlığımızın. Özellikle son 1 yıldır, bir başka değerin kıymetini daha iyi anlamaya başladık. O da doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın. Hepsine minnettarız, Allah razı olsun. Son bir 1 yılda sadece İstanbul'da 33 sağlık çalışanımızı Covid-19 yüzünden kaybettik. Ülke genelinde ise 29 bin 356 vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun."



Yerlikaya, sağlık çalışanlarına da "Hayat kurtarmak için saatlerce uykusuz nöbet tutuyorsunuz. Salgın koşullarında yavrularınızdan, ailelerinizden mahrum kalıyorsunuz. Hiçbirinizin hakkı ödenmez. Sizler bizim kahramanlarımızsınız. İyi ki varsınız. 14 Mart Tıp Bayramı'nızı gönülden kutluyor, bir an önce ülkemizin, İstanbul'umuzun sağlıklı günlere kavuşmasını diliyorum." şeklinde seslendi.



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