Vali Yerlikaya: Hain terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 74'ü taburcu oldu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısında 6 kişinin hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaralıların sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yaptı.
81 hastadan 74'ünün taburcu olduğunu ifade eden Yerlikaya, 7 hastanın tedavilerine serviste devam edildiğini duyurdu.
Yerlikaya, yoğun bakımda hasta kalmadığını da ifade etti.
Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 74'ü taburcu oldu.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 25, 2022
7 hastamızın tedavileri servislerinde devam ediyor.
Çok şükür yoğun bakımda hastamız kalmadı.
Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum.