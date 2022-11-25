Vali Yerlikaya: Hain terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 74'ü taburcu oldu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısında 6 kişinin hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaralıların sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yaptı.

81 hastadan 74'ünün taburcu olduğunu ifade eden Yerlikaya, 7 hastanın tedavilerine serviste devam edildiğini duyurdu.

Yerlikaya, yoğun bakımda hasta kalmadığını da ifade etti.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 74'ü taburcu oldu.



7 hastamızın tedavileri servislerinde devam ediyor.



Çok şükür yoğun bakımda hastamız kalmadı.



Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum.