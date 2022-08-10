Vali Yerlikaya'dan şiddetli sağanak uyarısı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın için şiddetli sağanak uyarısında bulundu.

Vali Yerlikaya paylaşımında, "Perşembe (yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli,

Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" dedi.



İSTANBUL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; yarın sabah ilk saatlerden itibaren Marmara’nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor.



MGM'den İstanbul için turuncu kodlu uyarı yapılırken, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi.

AKOM'DAN UYARI

AKOM'dan yapılan açıklamada, “Yağışların Çarşamba günü içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgarla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor” denildi. Ayrıca yağışlı havanın perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.

YAĞIŞLI HAVA İLE BİRLİKTE ŞİMŞEK VE YILDIRIM AKTİVİTESİNİN ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR



Yağışlı hava ile birlikte şimşek ve yıldırım aktivitesinin olmasının beklendiği açıklamada, “Kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olması da muhtemel. AKOM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunmasını öneriliyor” ifadelerine yer verildi.

"3 GÜN SÜRECEK"



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 gün sürecek yağmurla ilgili uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "AKOM verilerine göre bu geceden başlayıp 3 gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların oluşturabileceği olumsuz durumlar için ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurulabilir." denildi.



İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?