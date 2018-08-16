Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Dersim Yanıyor" başlığı altındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Sonel sosyal medyada yaptığı açıklamasında, Hozat ilçesi Aliboğazı çıkan örtü yangınının da kontrol altına alındığı belirtti.
Sosyal medyada kullanılan kullanılan fotoğrafların Tunceli'de çekilmediğini ifade ederek, "Bu tür haberler bazı kesimlerce kasıtlı çıkarılmakta olup huzur şehrimiz Tunceli'ye gölge düşürülmek istenmektedir" şeklinde konuştu.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPANLARA SORUŞTURMA
Tunceli Valisi sosyal medyada söz konusu görüntüleri paylaşanların tespit edilip bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını söyledi.