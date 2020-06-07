Validen 'ziyaret' uyarısı: Erteleyin

Vali Günaydın, Kayseri'de Covid-19 vakalarının artışına dikkat çekerek, "Ziyaretleri erteleyin" uyarısında bulundu.

İHA - Anadolu Ajansı 07.06.2020 - 22:56 | Son Güncelleme : 07.06.2020 - 23:26

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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, corona virüs vaka sayısında artışa neden olduğu gerekçesiyle vatandaşlardan dost ve akraba ziyaretlerine ara vermelerini istedi. 

Vali Günaydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Çok kıymetli hemşehrilerim, corona virüs ile mücadelemizde dost ve akraba ziyaretlerine ara vermemiz önem arz etmektedir. Ancak ilimizde son bir haftadaki vakaların önemli kısmı bu ziyaretlerden kaynaklanmıştır. Lütfen sağlığımız için bu ziyaretleri bir süreliğine erteleyelim" ifadelerini kullandı.

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