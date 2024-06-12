Valilerin disiplin amiri değişti

Valilerin disiplin amiri değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre, daha önce bakan yardımcısı olarak belirlenen valilerin disiplin amiri, İçişeri Bakanı olarak belirlendi.

Valilerin disiplin amiri değişti

’de yayımlanan, İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle valilerin disiplin amiri İçişleri Bakanı oldu.

Yönetmelikteki İçişleri Bakanlığı disiplin amirleri cetvelinde yapılan değişiklikle, daha önce bakan yardımcısı olan valinin disiplin amiri Bakan olarak belirlendi.

Daha önce Teftiş Kurulu Başkanı olan vali-mülkiye başmüfettişinin disiplin amiri de İçişleri Bakanı oldu.

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