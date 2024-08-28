Valilik Ankara için alarm verdi

Ankara Valiliği, kentin kuzeyinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valilik Ankara için alarm verdi

Ankara Valiliği, kentte beklenen gök gürültülü sağanak yağış konusunda vatandaşları uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; akşam saatlerine kadar Ankara'nın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Korku evine giden çocuk korkudan böyle bayıldı

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayıp olarak aranan yaşlı adamın acı ölümü

Kayıp olarak aranan yaşlı adamın acı ölümü

Akrabasına baltayla saldırdı

Akrabasına baltayla saldırdı

Erzurum'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Bornova Ayakkabıcılar Sitesi'nde yangın

Bornova Ayakkabıcılar Sitesi'nde yangın

Kırklareli'nde 519 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 519 düzensiz göçmen yakalandı

Bangladeş'te sel felaketi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık

Bangladeş'te sel felaketi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...