Valilik duyurdu! 15 Ekim tarihine kadar girişler yasakladı

Burdur Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Burdur İli genelinde, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında görülen artışlar ve kuraklık nedeniyle yangın riskinin yükselmesi, ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinin artmasıyla kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirildiğinden, ilimiz sınırları dahilinde ormanlık ve kırsal alanlarda çıkabilecek yangınları önlemek, yangın öncesinde ve yangının meydana gelmesi halinde alınması gereken tedbirleri ve yapılacak işlemleri belirlemek milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumaktır. 6831 Sayılı Orman Kanunu, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, Burdur İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 24.04.2024 tarihli ve 1 sayılı kararı ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 15.05.2023 tarihli ve 51865 sayılı “Orman Yangınları” konulu genelgesi ile Burdur İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun 24.04.2024 tarihli ve 1 sayılı kararının 20. Maddesine istinaden, Burdur İli sınırları dahilinde olup karar ormanlık alanlara girişlerin 15 Haziran – 15 Ekim 2024 tarihleri arasında yetkili makamların iznine tabii olması, 6831 Sayılı Orman Kanununun 74. Maddesi ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9, 11 ve 66. Maddeleri gereğince uygun görülmüştür. Burdur İli sınırları dahilinde olup karar ekindeki listede yer alan “ Orman Parkları ve Tabiat Parkları içerisindeki piknik ve mesire alanları ile günübirlik kontrollü alanlar” haricindeki ormanlık alanlara görevliler, izinli arıcılar, izinli çobanlar haricinde 15 Haziran – 15 Ekim 2024 tarihleri arasında girmeleri yasaktır” denildi.

