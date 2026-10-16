Valilik duyurdu. Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili 20 Ekim'de seçilecek

İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazasının ardından h ayatını kaybetmesi üzerine yeni seçim yapılacağını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Üsküdar Belediye Meclisinin yeni başkanvekilini belirlemek üzere 20 Ekim Salı günü saat 10.00'da toplanmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) BaşkanVekilliği seçimlerine katılmak üzere Ankara'ya gidiyordu.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde içinde bulunduğu araç, aynı yönde giden otomobille çarpıştı. Kazada Gültekin ve 4 kişi hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gültekin kurtarılamadı.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanmış, 1 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Bunun üzerine 5 Ağustos'ta toplanan Üsküdar Belediye Meclisi, Sibel Tan Çetinkaya'yı başkanvekili seçmişti. Ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi, seçime ilişkin meclis kararının yürütmesini durdurmuştu. Karara yapılan itiraz da 2 Eylül'de İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Yargı kararlarının ardından 8 Eylül'de yenilenen seçimde Dündar Ziya Gültekin belediye başkanvekili seçilmişti.

Gültekin'in 15 Ekim'de trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle Üsküdar'da yeniden seçim yapılması kararlaştırıldı.