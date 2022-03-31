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Valilik: İstanbul'daki barajlarda su seviyesi maksimum seviyeye yaklaştı

İstanbul Valiliği, İstanbul'a su sağlayan üç barajın maksimum seviyeye ulaştığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde barajlardan su tahliyesi yapılacağı kaydedildi.

Haberler - DHA 31.03.2022 - 19:00 | Son Güncelleme : 31.03.2022 - 19:01

Valilik: İstanbul'daki barajlarda su seviyesi maksimum seviyeye yaklaştı

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Valiliği, barajlardaki su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığını ve yükselmeye devam etmesi halinde barajlardan kontrollü olarak su tahliyesi yapılacağı duyuruldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü'nce Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey Barajlarındaki su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığı bildirilmiştir. Su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde, barajlardan kontrollü olarak su verilecektir."

İSKİ verilerine göre 31 Mart itibariyle genel doluluk oranı yüzde 89.05 olarak ölçüldü.

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