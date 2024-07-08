Valilik, ölümlü kazalara sahne olan kavşağı kapatıyor

Bolu'da D-100 kara yolunun sanayi mevkiinde bulunan Sanayi Yan Yol Kavşağı, ölümlü ve yaralanmaları kazalara sahne oluyor. Gelen tepkiler üzerine kavşak, Valilik kararıyla kapatıldı.

Valilik, ölümlü kazalara sahne olan kavşağı kapatıyor

'da İzzet Baysal Merkez Küçük Sanayi Sitesi'nin girişi olan D-100 kara yolundaki kavşak kapatılıyor.

Son olarak 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı kavşağın kapatılması gerektiği yönünde gelen tepkiler üzerine harekete geçen Bolu Valiliği çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde ekipler tarafından yolun kapatılması için çalışma yapıldı. 

Valilik, ölümlü kazalara sahne olan kavşağı kapatıyor - 1

Sanayi esnafı D-100'den girişin kapatılmasına ise tepki gösterdi.

Yolun kapatılmaması gerektiğini söyleyen İzzet Baysal Merkez Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Zafer Aydın, "Yolun kapanması sanayiyi büyük derecede etkileyecek. Burada araç yığılmaları olacak. Bazı sürücülerin hız tutkusu yüzünden burada sanayi kavşağı kapatılıyor. Böyle bir şey olmaz. Işıklarda da kazalar oluyor. İlk önce şoförlerimizin eğitilmesi gerekiyor. Eğitimsiz şoförlerin yüzünden yol kapatılıyor." dedi.

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