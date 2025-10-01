Valilik saat verdi: İstanbul için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü sabah saatlerinde kıyılarda, akşam saatlerinde açıklarda etkisini kaybedeceği öngörülüyor.



Marmara'da ise yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklenen fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği'nden de uyarı geldi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre;



Marmara’da rüzgârın, yarın (02.10.2025) sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Fırtınanın; aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."