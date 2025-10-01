Valilik saat verdi: İstanbul için fırtına uyarısı
Meteoroloji, Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. İstanbul Valiliği de fırtına için saat vererek "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü sabah saatlerinde kıyılarda, akşam saatlerinde açıklarda etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Marmara'da ise yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklenen fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI
İstanbul Valiliği'nden de uyarı geldi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre;
Marmara’da rüzgârın, yarın (02.10.2025) sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın; aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."