Valilik uyardı: 38 dereceye kadar çıkacak!
Ankara Valiliği, il genelinde hava sıcaklıklarının 38 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.
Ankara Valiliği'nden sıcaklık uyarısı geldi.
Valilikten yapılan açıklamada "İl genelinde 15 Temmuz 2025 tarihine kadar beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının 38 (°C) civarında olacağı tahmin edilmektedir." denildi.
SAAT VERİLDİ
Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Vatandaşlarımızın, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
Açıklamada, vatandaşların tedbirli olması istendi.
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