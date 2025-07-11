Valilik uyardı: 38 dereceye kadar çıkacak!

Ankara Valiliği'nden sıcaklık uyarısı geldi.



Valilikten yapılan açıklamada "İl genelinde 15 Temmuz 2025 tarihine kadar beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının 38 (°C) civarında olacağı tahmin edilmektedir." denildi.

SAAT VERİLDİ



Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Vatandaşlarımızın, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."



Açıklamada, vatandaşların tedbirli olması istendi.