Valilik uyardı: Ankara'da sağanak yarın da sürecek

Ankara Valiliği, kentte iki gündür etkili olan sağanak yağışın yarın da süreceğini duyurdu. Açıklamada, ani sel ve su baskını,  yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.06.2022 - 22:23

Valilik uyardı: Ankara'da sağanak yarın da sürecek

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Valiliği, yarın yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiği uyarısında bulundu.

Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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