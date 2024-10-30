Valilik uyardı: Bu saatler arası sonic patlama sesine dikkat!

Eskişehir Valiliği, yarın 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından belirli saatler arasında yapılacak ses üstü uçuşlardan dolayı sonic patlama sesi duyulabileceği duyuruldu.

Valilik uyardı: Bu saatler arası sonic patlama sesine dikkat!

için sonic patlama uyarısı geldi.

Eskişehir Valiliğince, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 31 Ekim Perşembe günü 09.00-12.30, 14.00-17.00 saatleri arasında ses üstü uçuşu icra edileceği ve buna bağlı olarak sonic patlama sesi duyulabileceği duyuruldu.

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