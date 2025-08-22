Valilik yazı göndermişti: Sahipsiz hayvanlar toplanmaya başlandı

İstanbul Valiliği, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 39 ilçeye bir yazı göndererek sahipsiz sokak hayvanlarının uygulamadaki mevzuat çerçevesinde toplatılarak bakımevlerine gönderilmelerini istedi.



Arnavutköy Belediyesi ekipleri, sahada çalışmalara sürdürerek sahipsiz hayvanları toplamaya başladı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya belediyenin çağrı merkezine ihbarda bulunabileceği belirtildi.



VALİLİĞİN KARARI



İstanbul Valiliği, okulların açılmasına kısa süre kala, bazı bölgelerde sürüler halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin, vatandaşların can güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle acilen toplatılmasına karar vermişti.



Valiliğin kararı dün İstanbul Büyükşehir Belediyesine, 39 ilçenin kaymakamlıkları ve belediye başkanlıklarına, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile diğer ilgili kurumlara gönderilmişti.



Kararda, Hayvanları Koruma Kanunu gereğince sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplanarak hayvan bakım evlerine götürülmelerinden yerel yönetimlerin sorumlu olduğu hatırlatılmıştı.