Valilikten fırtına uyarısı: Dalga boyları 2 metreyi bulacak

Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmemesi uyarısında bulundu. Açıklamada, dalga yüksekliğinin 2 metreye çıkabileceği kaydedildi.

Valilikten fırtına uyarısı: Dalga boyları 2 metreyi bulacak

Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, Samsun'da sahillerin tamamında rüzgar hızı nedeniyle dalga yüksekliğinin artmasının beklendiği bildirildi.

Bugün rüzgar hızının saatte 25 deniz miline, dalga yüksekliğinin 1,5 metreye kadar ulaşmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, yarın ise rüzgar hızının 35 deniz miline, dalga yüksekliğinin 2 metreye çıkabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına ilimizde bugün ve yarın denize girilmemesi önemle duyurulur." ifadesi kullanıldı.

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