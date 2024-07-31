Valilikten Haniye kararı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması nedeniyle Kars Valiliği tarafından bugün düzenlenmesi planlanan konser iptal edildi.

Valilikten Haniye kararı

Valiliği yapılan yazılı açıklamada, bugün Bedesten bölgesinde düzenlenecek Erdal Akkaya konserinin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Kars Valisi Ziya Polat da sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda "Tahran'da gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet, kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum. Rabbim şehadetini kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

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