Valilikten İYİ Partili vekile tehdit iddiaları hakkında açıklamada

Açıklamada kimliği ve adres bilgileri incelenen bu kişinin 3 suç kaydının bulunduğu ve başka suçlardan da arandığına yer verildi.

Açıklamada, "Şahsın evinde, ailesiyle yapılan görüşmede ise şahsın ülke dışında olduğu bilgisi alınmıştır. Ayrıca şahsın ikametinin çevresinde, sosyal medya paylaşımına konu olan herhangi bir güvenlik tehdidinin bulunmadığı da tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.