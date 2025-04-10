Valilikten kar yağışı uyarısı: Ankara'da bugün okullar tatil

Ankara'da bugün kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan verilere göre, bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı, fırtınayla birlikte gelecek.

Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kar yağışının, 5-15 santimetre arası kar örtüsü yaratması bekleniyor.

Ankara Valiliği kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir.



10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır." denildi.