Valilikten kar yağışı uyarısı: Ankara'da bugün okullar tatil
Ankara'da kar bekleniyor. Başkent Ankara'da beklenen kar yağışı nedeniyle valilik uyarıda bulundu. Uyarıda kar yağışının, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte etkili olacağı belirtildi ve eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.
Ankara'da bugün kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan verilere göre, bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı, fırtınayla birlikte gelecek.
Öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen kar yağışının, 5-15 santimetre arası kar örtüsü yaratması bekleniyor.
Ankara Valiliği kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir.
10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır." denildi.
Valilikten yapılan bir başka açıklamada da, kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yükseklerinde 80 km/saat) beklendiği belirtilerek, "Çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelerle yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saat 06.00 ile 21.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.
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