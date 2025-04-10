Valilikten kar yağışı uyarısı: Yarın sabah başlayacak, öğle saatlerine kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan verilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı, fırtınayla birlikte gelecek.

Açıklamada, 11 Nisan Cuma günü Ankara'da kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yükseklerinde 80 km/saat) beklendiği de belirtilerek, "Çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelerle yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.



Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saat 06.00 ile 21.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.