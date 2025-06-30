Valilikten yeni yangın kararı

Türkiye, yangınlarla mücadele ediyor.



Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden ve insan faktöründen kaynaklanan yangınların arttığı belirtildi.



Bu nedenle yangınlara karşı tedbirlerin artırıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Buğday tarlalarının biçiminde güvenlik tedbirleri kapsamında can, mal ve gıda güvenliğinin sağlanması için 15 gün boyunca balya makineleri ve tamburlu makineyle çayır ve tarla kenarı otlarının biçilmemesi, biçerdöverlerin çalışırken en az 3 tonluk olacak su tankeri bulundurması, tarla sahiplerince tarlada pulluk bulundurulması, tankeri olmayan çiftçilerimizin ilaçlama depolarını suyla doldurarak biçim alanında bulundurması zorunlu olacaktır.

Biçerdöverlerde 6 kilogramlık 2 yangın söndürücü cihaz bulundurulacak. Ormana bitişik alanlarda, anız yangını riskli olan askeri bölge ve tesisler ile kamu binalarına yakın parsellerde hasat sonrası yeterli genişlikte pullukla sürülmüş koruyucu bant oluşturulacak.

Anızın kim tarafından yakıldığının tespit edilememesi halinde çiftçi kayıt sisteminde parsel kaydı olan kişi veya kişiler birinci derecede sorumlu tutulacak."

KIRKLARELİ VALİLİĞİ'NDEN DE AYNI KARAR



Daha önce benzer karar Kırklareli Valiliğince de alınmıştı.



Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde de kaymakamlığın aldığı karar uyarınca 5 Temmuz'a kadar 11.00 ile 19.00 saatleri arasında biçerdöverle hasat durdurulmuştu.



Aynı saatler arasında 28 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında da balya makinesiyle balya bağlama işinin yapılmamasına karar verilmişti.



Belirtilen saatlerin dışında yapılacak hasat ve balya bağlama işleminde en az 3 tonluk su tankerleri olması ve su tankeri olmayan köylerde ise en az 600 litrelik zirai ilaç makinelerinin hazır bulundurması gerektiği uyarısı yapılmıştı.

