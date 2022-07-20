Valilikten 'yüksek ses' uyarısı

Mersin'de kurulumu tamamlanan ikaz, alarm ve siren sistemleri üzerinde deneme amaçlı test çalışması yapılacak.

Mersin Valiliği'nden konuyla ilgili bir duyuru yapıldı. Açıklamada, il genelinde kurulumu tamamlanan ikaz, alarm ve siren sistemlerinin test edileceği bildirildi.

30 Ağustos tarihine kadar, yerel ve genel olarak muhtelif zamanlarda, sirenler çaldırılarak ve sesli anonslar şeklinde çoğunlukla düşük ses şiddetinde test çalışmaları gerçekleştirilecek.



Valilik açıklamasında, vatandaşlara uyarıda bulunarak şöyle denildi:



"Halkımızın, belirtilen tarihler arasında ikaz alarm ve siren sistemleri üzerinden gelecek siren sesleri, sesli anons, kısa mesaj gibi duyurular yapıldığında, bahse konu uygulamalar deneme mahiyetinde olduğundan paniğe kapılmamaları önemle duyurulur."

Testler kapsamında ayrıca cep telefonlarına kısa mesaj, AFAD mobil uygulaması ve sosyal medyadan da test ve deneme duyuruları yapılacak.