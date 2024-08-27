Valilikten yüksek ses uyarısı: Türk Yıldızları prova uçuşu yapacak

Ankara'da Türk Yıldızları 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla prova uçuşu gerçekleştirecek.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, planlı keşif, prova ve gösteri uçuşları nedeniyle yüksek ses oluşacağı belirtildi.



Valilik ayrıca prova uçuşlarının gerçekleştirileceği saatleri de açıkladı.



Buna göre Türk Yıldızları, bugün saat 13.00 ile 14.00 arasında çevre tanıma uçuşu yapacak. Çarşamba ve perşembe günleri ise 18.00'de Gölbaşı ilçesinde Mogan Gölü üzerinde uçacak.



Türk Yıldızları 30 Ağustos'ta ise saat 12.00 ile 13.00 arasında Anıtkabir üzerinde Zafer Bayramı gösteri uçuşu gerçekleştirecek.