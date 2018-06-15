İlişkili Haberler Perge Antik Kenti eski ihtişamına kavuşuyor

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan ve tarihi Tunç Çağı'na kadar inen Pamfilya'nın başkenti Perge Antik Kenti'nde 2018 yılı kazı dönemi, geçen hafta Vali Münir Karaloğlu'nun ilk kazma vuruşuyla başladı. Antalya Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen yeni kazı sezonu için 6 Haziran Çarşamba günü düzenlenen tören, Vali Karaloğlu tarafından, Perge'de dünyanın ilk kadın belediye başkanı da olan Plancia Magna'nın anıt mezarının olduğu düşünülen yerde gerçekleştirildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Perge antik kentindeki kazılarda, dünyanın ilk kadın belediye başkanı olarak kabul edilen Plancia Magna'nın anıt mezarının 5 basamaklı podyumunun ortaya çıkarıldığını bildirdi.



Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aksu ilçesindeki Perge antik kentinde kazı çalışmalarına başlandığını hatırlatarak, "Perge'nin kızı, dünyanın ilk kadın belediye başkanı Plancia Magna'nın anıt mezarının beş basamaklı podyumu ortaya çıktı" ifadelerine yer verdi.



Vali Karaloğlu, Antalya'da turizmde 2018 yılının teması olarak belirlenen Perge antik kentinde geçen hafta podyumun ortaya çıktığı alana ilk kazmayı vurarak, antik kentteki kazı sezonunu başlatmıştı.