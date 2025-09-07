Valiye hakarete gözaltı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na sosyal medyadan hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "@FoReVeR1903_" kullanıcı adıyla sosyal medya hesabından "Valilikten tepki çeken karar. Sahipsiz hayvanların beslenmeleri yasaklandı" başlıklı haberi alıntılayarak hakarette bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na yönelik hakaret içerikli söylemde bulunduğu belirtilen S.Ç.'nin, İstanbul Pendik'te kaydının bulunduğunu ve tatil için geldiği Antalya'da otelde konakladığı belirlendi.

S.Ç., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'a getirilen S.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

