Valizdeki esrara tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde valizinde 11 kilogram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Valizdeki esrara tutuklama
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Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.Ç'nin ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan M.Ç'nin kullandığı otomobil, D-300 kara yolu üzerinde durduruldu.

Gözaltına alınan şüphelinin valizinde 11 kilogram bulundu.

Adliyeye sevk edilen M.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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