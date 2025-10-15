Valizlerden silah çıktı, sahibi tutuklandı

Uşak'ta şehirler arası yolcu otobüsünde ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine şehir merkezinde şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekiplerin otobüsün bagajında yaptığı aramada, iki valiz içerisinde toplam 55 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 55 adet şarjör bulundu.

Valizlerin sahibi olam yolcu E.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.