Van AFAD müdürünün acı günü: 3 yaşındaki kızı pencereden düşüp hayatını kaybetti

Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Ulutaş'ın 3 yaşındaki kızı Almira Ulutaş, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

Van AFAD müdürünün acı günü: 3 yaşındaki kızı pencereden düşüp hayatını kaybetti
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AFAD Müdürü Mehmet Ulutaş'ın kızı Almira Ulutaş (3), 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden dışarıyı seyrederken dengesini kaybedip düştü.

Van-Erciş kara yolu üzerindeki AFAD İl Müdürlüğü lojmanlarında meydana gelen olay sonrası ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Van AFAD müdürünün acı günü: 3 yaşındaki kızı pencereden düşüp hayatını kaybetti - 1

İlk müdahalesi yapılan Almira, ambulansla kaldırıldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Almira Ulutaş’ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Ankara’ya götürüldü.

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