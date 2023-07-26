Van AFAD müdürünün acı günü: 3 yaşındaki kızı pencereden düşüp hayatını kaybetti

Van AFAD Müdürü Mehmet Ulutaş'ın kızı Almira Ulutaş (3), 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden dışarıyı seyrederken dengesini kaybedip düştü.
Van-Erciş kara yolu üzerindeki AFAD İl Müdürlüğü lojmanlarında meydana gelen olay sonrası ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan Almira, ambulansla kaldırıldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Almira Ulutaş’ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Ankara’ya götürüldü.
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