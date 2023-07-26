Van AFAD müdürünün acı günü: 3 yaşındaki kızı pencereden düşüp hayatını kaybetti

İlk müdahalesi yapılan Almira, ambulansla kaldırıldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Almira Ulutaş’ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Ankara’ya götürüldü.

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