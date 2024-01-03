Van-Bahçesaray kara yolu çığ riski nedeniyle 13 gündür kapalı

Van-Bahçesaray kara yolu çığ riski nedeniyle 13 gündür kapalı tutuluyor. Yolun ne zaman açılacağına çığ komisyonu karar verecek.

Van-Bahçesaray kara yolu çığ riski nedeniyle 13 gündür kapalı

Kent genelinde bu sabah kar yağışı etkili oldu.

Yağış nedeniyle 2 yerleşim yerinin yolu kapanırken, merkeze bağlı kırsal mahallelerde 7 santimetre olan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

Kentte öğrenciler sabah lapa lapa yağan kar yağışı altında okullarına gitti.

Van-Bahçesaray kara yolu çığ riski nedeniyle 13 gündür kapalı - 1

- Bahçesaray kara yolu, 80’inci kilometredeki çığ riski nedeniyle 13 gündür kapalı tutuluyor.

Yolun 5 ayrı noktasına düşen çığlar Karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Yolun ne zaman açılacağına ise çığ komisyonu karar verecek.

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