Van-Bahçesaray kara yolu çığ riski nedeniyle 13 gündür kapalı

Van- Bahçesaray kara yolu, 80’inci kilometredeki çığ riski nedeniyle 13 gündür kapalı tutuluyor.

Yolun 5 ayrı noktasına düşen çığlar Karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Yolun ne zaman açılacağına ise çığ komisyonu karar verecek.