Van-Bahçesaray yolunda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Van-Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede hazırlıksız yakalanan birçok araç sürücüsü zor anlar yaşadı.

Van-Bahçesaray yolunda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

merkezde yağmur, yüksek kesimlerde ise etkili oldu. Van- Bahçesaray yolundaki Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Kent merkezinde 3 gündür aralıklarla sağanak etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Yağışın etkili olduğu kara yolunda kış şartlarına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, zor anlar yaşadı.

Van-Bahçesaray yolunda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı - 1

Öte yandan 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen iki ayrı çığ faciasında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray yolu, 2 yıldır çığ riskinin olduğu zamanlarda ulaşıma kapatılıyor.

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