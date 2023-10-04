Van-Bahçesaray yolunda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Van merkezde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Van- Bahçesaray yolundaki Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Kent merkezinde 3 gündür aralıklarla sağanak etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Yağışın etkili olduğu kara yolunda kış şartlarına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, zor anlar yaşadı.