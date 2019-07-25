İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van'ın Erciş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu'nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
Van Erciş'te bir terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu AjansıTürkiye
İç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van'ın Erciş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu'nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.