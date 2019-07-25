İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van'ın Erciş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu'nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.