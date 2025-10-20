Van Gölü havzası flamingolarla renkleniyor

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Van Gölü havzası, her yıl olduğu gibi bu yıl da göç yolculuğundaki binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.



İran'ın Urumiye Gölü başta olmak üzere farklı bölgelerden gelerek havzadaki sulak alanları mesken tutan allı turnalar (flamingolar), göl ve çevresinde adeta görsel bir şölen sunuyor. Zarif boyları, pembe-beyaz tüyleri ve zarafetleriyle doğanın en güzel kuşlarından biri olan allı turnalar, bu günlerde Van Gölü havzasında görsel bir şölen sunuyor. Erçek Gölü başta olmak üzere Van Gölü çevresindeki sulak alanlarda yoğun olarak görülen flamingolar, gün doğumu ve batımı saatlerinde su üzerindeki danslarıyla izleyenleri büyülüyor.



"Van Gölü'nde canavar hikayesi değil de artık allı turnalar hikayesi yazılacak"



Başta Urumiye Gölü'ndeki su seviyesinin kritik düzeylere inmesiyle birlikte kuşların yeni yaşam ve beslenme alanı arayışına girdiğinin altını çizen Van Yüzüncü Yıl (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Van Gölü havzasının su kaynakları, göçmen kuşlar için güvenli bir sığınak haline gelirken, bölgedeki kuş çeşitliliğinde de artış yaşanıyor. Yaban hayvanları güvenliği ve gıdanın olduğu yere yerde kendilerini konumlandırırlar. Biz bunların araştırılması yaparız. Urumiye Gölü'nün tamamen kurumasına bağlı olarak, Akgöl tamamen kurumasına bağlı olarak ve flamingoların barındığı bölgelerde kuruma olursa flamingoların beslenemeyeceği alanlara göç eder. Eğer oradaki sorunlar kalıcı hale gelirse, tekrar geri dönmezse bundan sonra Van Gölü havzasında daha çok allı turna göreceğiz. Benim geçen senelerde de söylediğim artık Van Gölü'nün kenarının her tarafında allı turna ve flamingoları görmek mümkün olacak. Çünkü alanlarımızı ne kadar iyi korursak, ne kadar güvenliğini sağlarsak hem kuş, hem karasal, hem de sucul ekolojik ve biyoçeşitliliğimiz o kadar artacak. Ama eğer biz bu avlanmayı veya alanları korursak sessiz bir ortam sağlarsak artık flamingolar, allı turnalar ve yaban hayvanları bizden kaçmayacak. Avrupa'da ‘parkta şöyle hayvan geliyor, kaz geliyor' gibi bize öğüne öğüne gidenler hatıralarını anlatırken, artık bizim buradan gidenler de parkta gezinirken bizde allı turnaları ve birçok yaban kuşu görüyoruz diye anlatacak. Van Gölü'nde canavar hikayesi değil de artık allı turnalar hikayesi yazılacak. Artık dağlarımızda kekliklerin, bülbüllerin sesiyle yankılanacak. Ayısıyla, kurtuyla, börtü böceğiyle Van bir hikaye yazacak" diye konuştu.