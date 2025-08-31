Van Gölü Sahil Yolu'nda sona gelindi

Van Büyükşehir Belediyesi’nin mega projelerinden olan ve geçtiğimiz yıl ilk iki etabı tamamlanan 10 kilometrelik Van Gölü Sahil Yolu’nun son etabında da çalışmalara başlandı. Bu etapta daha önce Tuşba Belediyesi tarafından yapılan mevcut sahil yolu genişletilerek, 20 metre ve dört şeride çıkarılıyor. Ayrıca yolda aydınlatma ve üstyapı çalışmaları da yapılacak.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda onlarca iş makinası ve personel çalışıyor. Ekipler, bir yandan 2 kilometrelik üçüncü etapta asfalt serimine devam ederken, dördüncü ve son etap olan ve Atıksu Arıtma Tesisi yanı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasındaki 6 kilometrelik yolda da ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor.



Buranın tamamlanması ile birlikte toplam 18 kilometrelik uzunluğa ulaşacak olan Van Gölü Sahil Yolu üç merkez ilçeyi sahille buluşturacak. Edremit ilçesi Uygulama Oteli Yanında başlayan yol Van Yüzüncü yıl Üniversitesine kadar uzanacak. Ayrıca projenin tamamlanmasıyla birlikte kent trafiğinde ciddi bir rahatlama yaşanırken, vatandaşların da Van Gölü’nün eşsiz doğasından daha çok faydalanması sağlanacak.

Projenin 8 kilometrelik üçüncü ve dördüncü etaplarında sahil yolu ile birlikte yol, refüj, kaldırım, aydınlatma, yürüyüş ve bisiklet yolları, peyzaj düzenlemeleri, çocuk oyun alanları, sosyal donatılar yapılarak, özelikle İpekyolu ve Tuşba ilçe sınırları içerisindeki sahillerin daha kullanışlı hale getirilmesi de sağlanacak.