Van Gölü sahilinde korkutan tablo

Van Gölü, kuraklığın etkisiyle yaşanan çekilme sonucu kuraklık tehdidi altında.

Van Gölü sahilinde korkutan tablo

3 bin 712 kilometrekarelik büyüklüğü ile dünyanın ve 'nin en büyük gölü olan Van Gölü son yıllarda kuraklıktan en çok etkilenen yerlerden oldu.

Van Gölü sahilinde korkutan tablo - 1

Etkisini her geçen yıl artıran , yağışların azalması ve artan sıcaklıkla birlikte artan buharlaşma sonucu göldeki su seviyesini düşürüyor.

Van Gölü'nün Adilcevaz ilçesin kıyı bandında suların çekilmesiyle sahilde yükselen mikrobiyalitler korkunç tabloyu ortaya koyuyor.

Van Gölü sahilinde korkutan tablo - 2

Van Gölü'nde suyun çekilmeye devam ettiğini ifade eden Ünal Hemen isimli vatandaş, “Van Gölü'nün kuruması bizleri endişelendiriyor. Adilcevaz kıyı bandında mikrobiyalitlerin yükselmesi korkunç manzarayı göz önüne seriyor. Van Gölü demek çevrenin nefesi demek. Van Gölü demek çevrenin oksijen havası demek. İnşallah yağışlar bol olur ve Van Gölü eski haline kavuşur” dedi.

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