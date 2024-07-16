Van Gölü'nde balıkçılar ağlarını suya bıraktı

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. Gölün tuzlu ve sodalı suyundan derelerdeki tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak geçmeye çalışan balıkların göç yolculuğu binlerce kişi tarafından izleniyor.

Vanlı balıkçılar için geçim kaynağı olan inci kefalleri, bölge turizmine katkı sunuyor. İnci kefali için başlatılan av yasağı kapsamında kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi için yoğun tedbirler alınıyor. Vanlı balıkçılar da bu av yasağı döneminde teknelerini karaya çıkartıp, bakım ve onarımını yapıp, yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamlıyor.



Balıkçılar, 3 aylık aranın ardından ağlarını Van Gölü'ne atıp "Vira bismillah" dedi.