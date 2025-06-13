Van Gölü'nde görsel şölen: Geceyi gündüze çevirdi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü'ne düşen yıldırımlar objektiflere yansıdı.
Bitlis’in Ahlat ilçesinde gece saatlerinde Van Gölü üzerinde art arda çakan yıldırımlar geceyi gündüze çevirdi.
Yıldırım görüntüleri hem korkuttu hem kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı.
Van Gölü kıyı şeridinde yaşayan Ahlatlı doğa fotoğrafçısı Bülent Akarsu, Van Gölü’ne düşen yıldırımların görüntüsünü kaydetti.
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