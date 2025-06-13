Van Gölü'nde görsel şölen: Geceyi gündüze çevirdi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü'ne düşen yıldırımlar objektiflere yansıdı.

Van Gölü'nde görsel şölen: Geceyi gündüze çevirdi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde gece saatlerinde Van Gölü üzerinde art arda çakan yıldırımlar geceyi gündüze çevirdi.

görüntüleri hem korkuttu hem kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı.

Van Gölü'nde görsel şölen: Geceyi gündüze çevirdi - 1

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Van Gölü kıyı şeridinde yaşayan Ahlatlı doğa fotoğrafçısı Bülent Akarsu, Van Gölü’ne düşen yıldırımların görüntüsünü kaydetti.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...