Van Gölü'nde kaybolan Ahmet için arama çalışması

Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için girdiği Van Gölü'nde akıntıya kapılan 22 yaşındaki Ahmet Hilmi Hanal için arama çalışması başlatıldı. Polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin katıldığı çalışmalarda İnsansız Su Altı Robotu (ROV) da kullanılıyor.

Van Gölü'nde kaybolan Ahmet için arama çalışması

'ın Tuşba ilçesi Çarpanak Adası yakınlarındaki Van Gölü'ne dün saat 16.00 sıralarında arkadaşlarıyla yüzmek için denize giren Ahmet Hilmi Hanal (22) akıntıya kapılıp, kayboldu.

Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Van Gölü'nde kaybolan Ahmet için arama çalışması - 1

Dün gün boyu yapılan arama çalışmalarından herhangi bir sonuç alınamadı.

Aramalar, bugün sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Sahil Güvenlik ve polis dalgıç ekipleri, çalışmalarda İnsansız Su Altı Robotu (ROV) da kullanıyor.

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