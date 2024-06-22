Van Gölü'nde kaybolan Ahmet YTS ile aranacak

Van'ın Tuşba ilçesinde iki gün önce serinlemek için girdiği Van Gölü'nde akıntıya kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Ahmet Hilmi Hanal'ı arama çalışmaları devam ediyor. Bugünkü çalışmalarda Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan talep edilen Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazı da kullanılacak.

Van Gölü'nde kaybolan Ahmet YTS ile aranacak

Tuşba ilçesi Çarpanak Adası yakınlarındaki Gölü'ne perşembe günü saat 16.00 sıralarında arkadaşlarıyla yüzmek için denize giren Ahmet Hilmi Hanal, akıntıya kapılıp kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Van Gölü'nde kaybolan Ahmet YTS ile aranacak - 1

30 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Yaklaşık 30 kişilik ekiple sürdürülen arama çalışmalarında, uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ve sonar cihazı kullanılıyor.

Çalışmalarda Mobil Radar Aracı (MORAD) ile göl üzerinde tarama yapılarak hareketlilik olup olmadığına bakılıyor.

Dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başladı. Bugünkü çalışmalarda Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan talep edilen Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazı da kullanılacak.

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