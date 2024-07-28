Van Gölü'nde mahsur kalan 2 çocuğu gemi adamları kurtardı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nde yüzerken rüzgarın etkisiyle sürüklenip gölde mahsur kalan 2 çocuk, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gemi adamları tarafından kurtarıldı.

Van Gölü'nde mahsur kalan 2 çocuğu gemi adamları kurtardı

Yaz sıcaklarının başlamasıyla bitlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için kendini Gölü'nün serin sularına bırakıyor. Her yıl birçok boğulma vakasının yaşandığı gölde yaşanan boğuma vakalarının önüne geçmek için gerekli tedbirleri alan Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise hayat kurtarmaya devam ediyor.

Daha öncesinde birçok vakaya müdahale eden Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gemi adamları ekibi, bu kez de gölde mahsur kalan 2 çocuğun imdadına koştu.

Haber merkezine gelen ihbarı değerlendirmek üzere Tatvan Polis Kampı iskelesinden çıkış yapan deniz botu, bu esnada su parkı açıklarında yüzen iki çocuğun el kol hareketi yaparak yardım istediğini fark etti. Bunun üzerine gölde mahsur kalan çocuklara yaklaşan gemi adamları, çocukların rüzgarın etkisi ile gölde sürüklendiğini ve karaya dönemediklerini tespit etti. Ekipler, gölde mahsur kalan M.A. (16) ve H.O.'yı (14) bota alarak, Tatvan polis kampında ailelerine teslim etti.

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