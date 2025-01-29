Van Gölü’nde tehlike çanları çalıyor

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, son yıllarda kuraklıktan en çok etkilenen yerlerden oldu. Suları her geçen gün çekildiği görüldü.

Van Gölü’nde tehlike çanları çalıyor

Etkisini her geçen yıl artıran , yağışların azalması ve sıcaklıkla birlikte artan buharlaşma sonucu Van Gölü’nde su seviyesi düşmeye devam ediyor.

Van Gölü'nün Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin kıyı bandında suların çekilmesiyle sahilde yükselen mikrobiyalitler korkunç tabloyu gözler önüne seriyor.

Van Gölü’nde tehlike çanları çalıyor - 1

Van Gölü'nde suyun çekilmeye devam ettiğini ifade eden Orhan Emen isimli vatandaş, “Van Gölü'nün kuruması bizleri endişelendiriyor. Van Gölü demek çevrenin nefesi demek. Van Gölü demek çevrenin oksijeni demek." dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ağabeyini odunla döverek öldürdü!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...