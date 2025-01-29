Van Gölü’nde tehlike çanları çalıyor

Etkisini her geçen yıl artıran kuraklık, yağışların azalması ve sıcaklıkla birlikte artan buharlaşma sonucu Van Gölü’nde su seviyesi düşmeye devam ediyor.



Van Gölü'nün Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin kıyı bandında suların çekilmesiyle sahilde yükselen mikrobiyalitler korkunç tabloyu gözler önüne seriyor.

