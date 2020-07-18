Van Gölü'ndeki tekne faciasında can kaybı 50'ye yükseldi

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden ikisinin daha cesedine ulaşıldı.



Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışma yürüttü.



Bölgede gün içinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 1 kişinin cesedini bulan ekipler, devam eden çalışmalarda 3 kişinin daha cenazesine ulaştı.



Bugün çıkarılanlarla birlikte ulaşılan ceset sayısı 50'ye yükseldi. Cesetler, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

