Van Gölü'nden 1 milyon 970 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nü kirlilikten arındırmak amacıyla yürütülen dip çamuru ve balçık temizleme çalışmaları sürüyor.



Dört yıldır yürütülen çalışmalarda şimdiye kadar 1 milyon 970 bin metreküp dip çamuru çıkarılarak bertaraf edildi.



Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar, İskele 15 Temmuz Şehitler Parkı ile İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi arasındaki 3'üncü etapta devam ediyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Van Gölü Koruma Şube Müdürlüğü Şefi Bayram Ortasaç, çok sayıda iş makinası, kamyon ve personelin görev aldığı alanda çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Günde ortalama 350, 400 metreküp dip çamuru çıkardıklarını belirten Ortasaç, "Bu çalışma Van Gölü için hayati önem arz ediyor. Van Gölü'nün nefes almasını sağlıyor. Çalışmalarımız devam edecek. Temizlik çalışmaları kapsamında, gölün 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru ve balçığın çıkarılarak bertaraf edilmesi planlanıyor." dedi.