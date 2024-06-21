Van Gölü'ne giren şahıs kayboldu

Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne giren şahıstan haber alınamıyor.

Van Gölü'ne giren şahıs kayboldu

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğlen vakti Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulun Çarparak Adası yakınındaki Van Gölü kıyısında meydana geldi.

Serinlemek için 3 arkadaşıyla Van Gölü’ne giren şahıs, akıntıya kapılıp kıyıdan uzaklaşarak bir daha sudan çıkmadı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, ambulans, jandarma ekipleri ile dalgıç sevk edildi.

Ekipler, akşama kadar gölde yaptıkları aramada şahsa ulaşamayınca karanlığın çökmesiyle arama sonlandırıldı.

Arama çalışmaları sabah yeniden başlayacak.

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