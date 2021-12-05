Van, Hakkari, Bitlis, Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis, Muş için buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.12.2021 - 09:49

Van, Hakkari, Bitlis, Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde , Bitlis ve Muş'ta yağmurlu olacak.

Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey yönden 2 ila 4 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve 'de 9, Muş'ta 8, Bitlis'te 7 derece olacağı öngörülüyor.

Bölgede kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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