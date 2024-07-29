Van-Hakkari yolunda zırhlı araç devrildi: 6 asker hafif yaralı

Van-Hakkari kara yolunda lastiği patlayan zırhlı aracın devrildiği kazada 6 asker hafif yaralandı.

Van-Hakkari yolunda zırhlı araç devrildi: 6 asker hafif yaralı

'dan yönüne göreve giden askeri konvoyda bulunan zırhlı araç, Hakkari-Van kara yolunun 46'ncı kilometresindeki Zernek Baraj Gölü mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp yan yattı.

Saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada 6 asker, hafif şekilde yaralandı.

Van-Hakkari yolunda zırhlı araç devrildi: 6 asker hafif yaralı - 1

Yaralılar, ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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