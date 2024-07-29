Van-Hakkari yolunda zırhlı araç devrildi: 6 asker hafif yaralı

Van'dan Hakkari yönüne göreve giden askeri konvoyda bulunan zırhlı araç, Hakkari-Van kara yolunun 46'ncı kilometresindeki Zernek Baraj Gölü mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp yan yattı.
Saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada 6 asker, hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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